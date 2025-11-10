ВС отменил взыскание 18 млрд рублей с бывшего системного администратора WEX

Алексей Иванов является фигурантом первого в РФ уголовного дела о хищении криптовалюты

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России отменил взыскание с бывшего системного администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова - фигуранта первого в России уголовного дела о хищении криптовалюты - на сумму свыше 18 млрд рублей. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Решение Савеловского районного суда Москвы от 23 апреля 2024 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30 августа 2024 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14 января 2025 г. отменить, производство по делу по иску ООО "Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд." (World Exchange Services Pte. Ltd.) к Иванову Алексею Сергеевичу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, прекратить", - говорится в решении на кассационную жалобу, которую подали потерпевшие.

Мещанский суд Москвы 20 сентября 2023 года признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), поскольку, как было установлено судом, фигурант присвоил вверенные ему сингапурской компанией ООО "Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд." (World Exchange Services Pte. Ltd.) различные цифровые валюты (криптовалюты) и цифровые финансовые активы (токены). Установлено, что Иванов (до 11 января 2022 года - Билюченко Алексей Викторович) являлся системным администратором по техническому, административному и финансовому управлению работой криптобиржи в иностранном юридическом лице WEX. Изначально потерпевшая сторона требовала взыскать с Иванова 3,1 млрд рублей, но в начале 2024 года сумма ущерба по гражданскому иску увеличилась до 18 201 157 164,34 рублей, так как представитель потерпевших сослался на разницу между рыночной стоимостью присвоенной ответчиком криптовалюты и токенов, а также возмещением ущерба, взысканного по приговору Мещанского суда.

По данным следствия и суда, в 2018 году Иванов использовал доступ к онлайн-платформе криптобиржи и, получив возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключил доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей. Фигурант присвоил цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном более 18 млрд рублей. С Ивановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил и был осужден к 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания до вступления приговора в законную силу. Мосгорсуд признал решение первой инстанции законным, оно вступило в силу.

Сделка со следствием

Во исполнение условий и взятых на себя обязательств в рамках заключенной сделки со следствием Иванов дал подробные, последовательные показания о присвоении им денежных средств криптобиржи, а также о совершении бывшим сотрудником управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгием Сатюковым при участии его коллеги Дмитрия Соколова (следствие считает его посредником) коррупционного преступления, о приобретении ими имущества на полученные незаконные доходы. Оба фигуранта объявлены в международный розыск и заочно арестованы по обвинению в получении самой крупной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей. При этом обоих правоохранителей успели допросить следователи СК, которые ведут дело, и изъять у них загранпаспорта. По данным следствия, Сатюков и Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство системному администратору криптобиржи Иванову.

Кроме того, Иванов рассказал следствию о хищении денежных средств компании и ее клиентов экс-главой криптобиржи WEX Дмитрием Васильевым, задержанным в Варшаве в 2024 году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Польская сторона экстрадировала Васильева в США этим летом.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщали ТАСС, что следователь с целью возмещения причиненного юридическому лицу имущественного вреда и обеспечения исков пользователей наложил аресты на недвижимое имущество Иванова и добровольно внесенные им деньги на сумму более 4,3 млрд рублей. Как отмечали в МВД, пользователи криптобиржи WEX вправе были подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица World Exchange Services Pte. Ltd.