В Подмосковье почти 135 млрд рублей направят на строительство и модернизацию соцобъектов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 135 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области в 2026 году на строительство и модернизацию объектов социального назначения, сообщил ТАСС секретарь подмосковного отделения "Единой России", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Сейчас Мособлдума ведет работу над проектом бюджета 2026 года и планового периода 2027 и 2028 годов. Как и прежде, главный финансовый документ формируем с учетом пожеланий и просьб наших жителей, которые они озвучивают, в том числе, на личных приемах депутатов партии "Единая Россия". На данном этапе в планах в 2026 году на строительство и модернизацию соцобъектов только из бюджета Подмосковья планируется выделить порядка 134,8 млрд рублей", - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что, в 2026 году в регионе запланировано строительство 25 социальных объектов, из которых семь школ, четыре детских сада, четыре поликлиники, три станции скорой медицинской помощи и семь спортивных объектов.

Согласно проекту трехлетнего бюджета, в следующем году в регионе продолжится возведение многопрофильной клиники в Балашихе, корпуса Видновского перинатального центра. Новые детские сады будут введены в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде и Солнечногорске. Помимо этого, планируется строительство крупного образовательного комплекса в Котельниках, бассейна в Щелковском округе и физкультурно-оздоровительного комплекса в Кашире.

Кроме того, будут капитально отремонтированы стадион "Металлург" в Ступине, "Академия дзюдо" в Одинцовском округе, а также культурный центр "Октябрь" в Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его ключевые приоритеты базируются на укреплении социальной защиты населения, повышении качества жизни, модернизации инфраструктуры и экономики, а также последовательной реализации национальных целей развития. В 2026 году объем доходов бюджета запланирован на уровне около 1,3 трлн рублей, расходов - почти 1,4 трлн рублей. Дефицит составит 6%.