В Москве ожидаются облачность и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь, морось ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 5 до 7 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.