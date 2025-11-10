В Москве ожидаются облачность и до 7 градусов тепла
03:01
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь, морось ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от 5 до 7 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов.
Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.