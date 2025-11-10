В Бурятии вывезли загрязненный после опрокидывания бензовоза грунт

Его отправили на специализированную площадку

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили работу по сбору загрязненного грунта после опрокидывания бензовоза на севере Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Завершены работы по обработке и сбору загрязненного грунта. Вывезен на специализированную площадку", - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Днем 9 ноября в поселке Нижнеангарск недалеко от озера Байкал, на автозаправочной станции "Роснефть" опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9 300 литров бензина АИ-92. Для проведения специализированных работ по ограничению разлива и сбора вытекших нефтепродуктов на место были вызваны специалисты Центра аварийно-спасательных и экологических операций.

Пострадавших в результате ДТП нет, добавили в ГУ МЧС по Бурятии.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, в настоящее время разлив ликвидирован. "Попадание нефтепродуктов в водные объекты не допущено", - сообщили в министерстве. На место происшествия выехали специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Байкальской природной территории и Центра лабораторного анализа и технических измерений. "Проводится отбор проб почвы для оценки состояния окружающей среды и соблюдения экологических требований", - отметили в министерстве.