Опрошенные россияне назвали главный "красный флаг" на свидании

Речь о постоянном использовании смартфона собеседником, сказано в исследовании "Авито"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Самыми раздражающими моментами на первом свидании россияне считают постоянное использование смартфона собеседником и обсуждение бывших партнеров. Об этом говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Аналитики узнали у россиян, что они считают "красными флагами" на первом свидании. Самый распространенный ответ - постоянное использование телефона во время общения (34%). Почти стольких же (33%) раздражает обсуждение бывших, а каждый четвертый (26%) считает плохим сигналом отсутствие интереса к собеседнику. Также в тревожном списке - неспособность слушать (25%), разговоры только о себе (23%) и расхождение фото с реальностью (20%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, женщины чаще расценивают как "красный флаг" предложение оплатить счет пополам (21%) - по их мнению, такая инициатива может исходить только от самой женщины. В этом же списке - слишком быстрый переход к личным темам (19%) и опоздания без предупреждения (17%). Мужчины не любят, когда спутница уходит со свидания раньше времени (8%), но при этом чаще женщин стараются не судить по первому впечатлению (12% против 6%).

Траты и подарки

Большинство россиян (73%) уверены, что дарить цветы на первом свидании - это красивый и уместный жест. Чаще так считают женщины (80% против 65% мужчин) и представители старших поколений. Причем чем больше возраст респондентов, тем чаще они отвечали утвердительно. И лишь 11% убеждены, что не стоит ничего дарить на первом свидании.

Кроме того, 72% опрошенных считают, что первое свидание должен полностью оплачивать мужчина - они сами выбирали такой вариант чаще, чем женщины (75% против 69%). Женщины, напротив, чаще выражали желание платить пополам (15% против 13% мужчин) или закрывать счет за себя (13% против 10%). В среднем россияне готовы потратить на первом свидании 3,7 тыс. рублей. При этом 41% хотели бы уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, а 25% готовы потратить от 3 до 5 тыс. рублей. 18% не против потратить более 5 тыс. рублей, но выйти за пределы 10 тыс. рублей при этом готовы только 3%.

По данным опроса, более половины россиян (59%) для первой встречи выбирают прогулку по городу или парку. Также популярны кофейни (45%) и рестораны (28%). Причем женщины гораздо чаще предпочитают просто выпить кофе с десертом (51% против 38% мужчин). И еще 24% выбирают кино. Необычные варианты чаще отмечала молодежь 18-24 лет. В частности, 12% предпочли бы прокатиться вдвоем на машине по городу, 6% - сходить на квест, 5% - на мастер-класс, а тир и квиз выбрали 4% и 3% соответственно.

В опросе приняли участие 10 тыс. совершеннолетних россиян.