В США число задержанных на фоне шатдауна авиарейсов превысило 10 тыс. за день

Число отмен и задержек 9 ноября стало рекордным с момента начала приостановки работы правительства, отмечает агентство Reuters

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. авиарейсов были отменены и свыше 10 тыс. были задержаны в США 9 ноября из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной частичной приостановкой работы правительства (шатдаун). Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также

Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

Число отмен и задержек 9 ноября стало рекордным с момента начала шатдауна, отмечает агентство. Наиболее пострадавшей авиакомпанией стала Delta Air Lines, 52% вылетов которой были отменены или отправились в пункты назначения с задержкой.

Ранее сообщалось о 2 183 отмененных и 7 тыс. задержанных рейсов.

Ввиду шатдауна администрация США объявила об ограничениях на объемы авиаперевозок в нескольких крупных аэропортах страны. В конце октября министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. По его словам, с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно части статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.