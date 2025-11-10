Один из столкнувшихся поездов в Словакии мог проехать на красный сигнал

Глава Словацких железных дорог Иван Беднарик добавил, что состав, возможно, "отъехал со станции там, где не должен был находиться"

ПРАГА, 10 ноября. /ТАСС/. Вероятной причиной столкновения двух поездов на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок 9 ноября мог стать проезд одного из них на красный сигнал семафора. Об этом сообщил глава Словацких железных дорог Иван Беднарик.

"Не буду опережать выводы расследования, но, судя по всему, поезд проехал на красный, а также отъехал со станции там, где не должен был находиться", - приводит слова Беднарика словацкий новостной портал SME.

Официальных выводов относительно причин аварии не публиковалось. Установить, стала ли причиной столкновение поездов техническая неисправность или человеческий фактор, пока не удалось. Причины ЧП устанавливает полиция и эксперты республиканского управления железнодорожного транспорта.

Словацкие СМИ проинформировали, что при столкновении поездов ранения различной степени тяжести получили 30 человек. 9 из них получили тяжелые ранения. 11 человек получают медпомощь в больницах.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причина столкновения поездов должна быть тщательно расследована. "Мы все сейчас должны были бы сплотиться и думать о раненых", - написал он в Х. Ход расследования ЧП находится под контролем главы правительства.