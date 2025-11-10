"Страна": 65% киевских школьников не говорят на украинском языке на уроках

В Киеве, по данным издания, на переменах общаются преимущественно на русском 82% учеников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 65% учащихся киевских школ не используют украинский язык на уроках в школе, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на опрос.

Около 40% школьников по всей Украине на переменах говорят преимущественно на русском языке, в Киеве их число составило 82%. Исключительно на украинском общаются лишь 18% учеников.

При этом 24% киевских учителей используют русский язык на уроках, а 40% - во время перемен. В среднем по Украине 14% учителей преподают на русском, а 21% использует его на перерывах.