В белгородском приграничье 205 домов и соцобъектов закрыли антидроновыми сетками

Главам Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов выделили дополнительные объемы сетки, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. 205 социальных объектов и многоквартиных домов в Белгородской области защитили антидроновой сеткой от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем работу в приграничье по закрытию антидроновой сеткой социальных объектов и многоквартирных домов. Закрыто уже 205 объектов", - сказал он.

По словам губернатора, главам Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов выделены дополнительные объемы сетки. "Работу контролируют лично главы районов. Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены. Понимаем, что это спасает жизнь", - добавил Гладков.