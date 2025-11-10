Рейс из Екатеринбурга в Москву задержали на 13 часов

Причиной стало позднее прибытие самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Москву задержан на 13 часов из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"10.11.2025 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса DP-6542 авиакомпании "Победа" в Москву. Время вылета по расписанию 06:00 (04:00 мск) 10.11.2025. Планируемое время вылета 19:00 (17:00 мск) 10.11.2025", - говорится в сообщении.

Ведомство осуществляет контроль по недопущению нарушений прав пассажиров. В настоящий момент 14 пассажиров размещены в гостинице, 146 пассажиров возвратились по месту проживания, 35 отказались от перелета.