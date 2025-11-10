В Магаданской области объявили экстренное предупреждение на 11 ноября

Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона рекомендуют усилить контроль за состоянием автодорог

Редакция сайта ТАСС

МАГАДАН, 10 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций 11 ноября объявлено на территории Магаданской области. Об этом сообщается на сайте пожарно-спасательного центра региона.

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 11 ноября 2025 года. По информации ФГБУ "Колымское УГМС": днем 11 ноября на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 17-22 м/с, на востоке Ольского муниципального округа 25-30 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области рекомендуют усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности, предоставлять данные о наличии сил и средств председателю КЧС.

"Рекомендации главам муниципальных округов по реагированию на экстренное предупреждение: организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий, уточнить план действий по предупреждению ЧС; обеспечить проведение разъяснительной работы в СМИ и оповещение населения; во взаимодействии с дорожными предприятиями и силами муниципальных образований организовать установку предупреждающих знаков и ограждающих аншлагов в лавиноопасных местах", - отметили в центре.