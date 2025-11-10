В Чите установили бюст святителю Луке Крымскому

Его поставили на аллее Горького напротив главного корпуса Читинской государственной медицинской академии

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Забелина/ ТАСС

ЧИТА, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник святителю Луке Крымскому, известному в миру как хирург Валентин Войно-Ясенецкий, открыли в Чите, передает корреспондент ТАСС.

Бюст установлен на аллее Горького, напротив главного корпуса Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА). Инициатива по установке скульптур в городах, связанных с жизнью Луки, появилась после выхода на телеканале "Спас" фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский".

"Если кто-то видел фильм, в конце мы повесили памятную доску в Туруханске, где он отбывал две тяжелые ссылки. Местный игумен Сафроний обратился к нам с просьбой повесить доску на храм, который видел святителя Луку. <…> И вот [в Чите] это уже восьмой памятник, который Лука Крымский ставит - не мы ставим, только наши руки. Через неделю [будет открыт памятник] в Курске, потом Тюмень, Самара, Луганск, Кемерово. Я думаю, что это не конец, потому что надо еще и в Ташкенте поставить обязательно. Вот так живет этот великий святой, возвращаясь в те места, в которых он когда-то жил, встречался с людьми, которые его помнят" - сказал в ходе торжественного открытия один из авторов фильма и инициаторов проекта по установке бюстов Павел Астахов.

Валентин Войно-Ясенецкий после окончания медицинского факультета Киевского университета по личному желанию приехал в Забайкалье в составе киевского лазарета Красного Креста. Здесь в годы Русско-японской войны он стал заведующим первого хирургического госпиталя. Также в Чите он познакомился со своей будущей женой, сестрой милосердия госпиталя Анной Ланской. В 1917 году семья переехала в Среднюю Азию.

"Мне кажется, открытие памятника святителю Луке в Чите глубоко символично, потому что именно здесь он начинал свою врачебную деятельность. Итогом его научных изысканий стала книга "Очерки гнойной хирургии", которая вышла в 1934 году и до сих пор сохраняет свою актуальность. <…> И предисловии святитель Лука написал, что книга представляет собой итог многолетних наблюдений за больными, которые он собирал с особенной любовью. Вдумайтесь, в предисловии к научному труду речь идет о любви. И мне кажется, это глубоко символично, потому что именно любовь двигала святителем Лукой с самого начала его жизни и его деятельности", - сказала ректор ЧГМА Наталья Ларева.

После открытия памятник был освящен. Обряд совершил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский, глава Забайкальской митрополии Димитрий. В завершение мероприятия к бюсту были возложены цветы.