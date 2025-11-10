В Кемерове из-за непогоды задерживают вылет трех рейсов

На запасные аэродромы ушли два самолета

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту города Кемерово из-за непогоды, два самолета ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова объявлены задержки на вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "Северный Ветер", "Ред Вингс" в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. По указанной причине два воздушных судна, следовавших в Кемерово из Санкт-Петербурга и Москвы, убыли на запасные аэродромы в Красноярск и Новосибирск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кемеровской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

По данным синоптиков, в Кемерове идет снег, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.