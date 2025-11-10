В Хасынском округе Магаданской области ожидают аномальный мороз

Температура опустится до минус 40 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Аномальное понижение температуры прогнозируется на севере Хасынского муниципального округа Магаданской области до 11 ноября. Температура опустится до минус 40 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По сведениям Колымского УГМС, по 11 ноября на севере Хасынского муниципального округа ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов, ночью температура опустится до минус 40 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в мороз возрастает нагрузка на электросети, и призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности.