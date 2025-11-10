WSJ: расследование диверсий на "Северных потоках" может лишить Киев поддержки

Немецкая полиция, прокуратура и другие лица выстроили, по словам источников газеты, дело против Украины

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины, на которую немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Любое судебное слушание "еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО", подчеркивает издание. Немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, выстроили, по словам источников, дело против Украины. Воссоздана "четкая картина того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного", говорится в публикации.

Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест "трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников", отметили источники, знакомые с делом. Согласно их информации, "целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией".

Как сообщалось ранее, следователи ФРГ установили личности всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на яхте "Андромеда" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.

Ожидается, что к декабрю итальянские судьи примут решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова, считающегося главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов, в Германию. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для суда, информирует WSJ. Одновременно Берлин добивается выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше, однако окружной суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.