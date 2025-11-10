В Новосибирской области мужчину арестовали за фото торта с воровской символикой

На десерте была восьмиконечная звезда, визуально напоминающая символ "Роза ветров", и надпись "АУЕ"

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Тогучинский районный суд Новосибирской области арестовал мужчину за размещенные в соцсети фото торта с воровской символикой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что житель Тогучина в соцсетях опубликовал фото праздничного торта черного цвета. На нем была надпись "от родителей и жены", а также восьмиконечная звезда, визуально напоминающая символ "Роза ветров". На верхней части торта находилась надпись "АУЕ". По заключению специалиста, торт содержал атрибутику, схожую с символикой международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

"Постановлением Тогучинского районного суда Новосибирской области мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении.