Верховный суд подтвердил обоюдную ответственность участников драки

Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к ответственности каждого из виновных, сказано в постановлении суда

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отставил без изменений постановления судов нижестоящих инстанции о привлечении к административной ответственности каждого участника драки. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных", - сказано в постановлении.

Согласно документу, в Белгороде между Дмитрием Мирошниченко и Александром Розановым произошла драка, которая была квалифицирована по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), за которую положено наказание в виде штрафа от 5 тыс до 30 тыс. рублей. Потерпевший Розанов за нанесение побоев Мирошниченко был привлечен к административной ответственности постановлением мирового судьи Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку №7. Также Мирошниченко был признан виновным в нанесении побоев Розанову. Благовещенский суд Амурской области и Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставили решение мирового суда без изменений.

Участники конфликта обратились в Верховный суд РФ с жалобами об отмене решения мирового суда, но Верховный суд тоже оставил постановление мирового суда без изменений, а жалобу адвоката Мирошниченко и жалобу потерпевшего Розанова без удовлетворения.