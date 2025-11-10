На Камчатке в новом здании краевой больницы приняли первых пациентов

Экстренная госпитализация в отделения, расположенные в новом здании, начнется с 17 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Новая краевая больница на Камчатке приняла первых пациентов, сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"В течение дня на машинах скорой помощи из старых зданий больницы организован переезд пациентов, продолжающих лечение. Каждый транспортирован в новое здание под медицинским наблюдением. Все пациенты в день переезда обеспечены горячим питанием и необходимыми процедурами. Получено санитарно-противоэпидемиологическое заключение, лицензия на осуществление медицинских видов деятельности и лицензия на использование наркотических препаратов. Учреждение готово к работе и приняло первых пациентов", - сказал Мельников.

Он добавил, что экстренная госпитализация в отделения, расположенные в новом здании, начнется с 17 ноября. Плановая госпитализация по приказу Министерства здравоохранения Камчатского края - с 14 ноября.

Приемное отделение в старых корпусах больницы продолжит круглосуточно принимать пациентов регионального сосудистого центра, гинекологического, неврологического, терапевтического, офтальмологического, кардиологического, эндокринологического, гастроэнтерологического отделений, а также отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Их переезд состоится позднее.

Здание краевой больницы на Камчатке является долгостроем. Ее возведение власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено на реализацию проекта из федерального бюджета более 4 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз, активная фаза работ началась только в 2021 году, в сентябре 2025 года объект был достроен.