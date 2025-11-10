"Аэрофлот" перевез двух тигриц с Дальнего Востока в Москву для столичного зоопарка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву, они будут обитать в Московском зоопарке, сообщила компания.

"Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву. Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр", - говорится в сообщении.

Как уточнил перевозчик, в столицу доставлены две тигрицы, отловленные в конце 2024 года: одна из них взрослая, а второй всего около 18-20 месяцев. В Московском зоопарке они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.

Животных отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у нее патологию позвоночника. Ее с детенышами взяли под опеку, одного из тигрят в сентябре 2025 года перевезли в Казанский зооботсад.

"Аэрофлот" оказывает центру "Амурский тигр" помощь на постоянной основе. С 2020 года авиаперевозчик безвозмездно доставил с Дальнего Востока в европейскую часть России 18 хищников.