{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" перевез двух тигриц с Дальнего Востока в Москву для столичного зоопарка

Животных отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Официальный Telegram-канал пресс-службы Аэрофлота
© Официальный Telegram-канал пресс-службы Аэрофлота
© Официальный Telegram-канал пресс-службы Аэрофлота

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву, они будут обитать в Московском зоопарке, сообщила компания.

"Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву. Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр", - говорится в сообщении.

Как уточнил перевозчик, в столицу доставлены две тигрицы, отловленные в конце 2024 года: одна из них взрослая, а второй всего около 18-20 месяцев. В Московском зоопарке они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.

Животных отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у нее патологию позвоночника. Ее с детенышами взяли под опеку, одного из тигрят в сентябре 2025 года перевезли в Казанский зооботсад.

"Аэрофлот" оказывает центру "Амурский тигр" помощь на постоянной основе. С 2020 года авиаперевозчик безвозмездно доставил с Дальнего Востока в европейскую часть России 18 хищников.

Теги
РоссияХабаровский крайМосква
Останина сообщила о негативном воздействии на детей через Likee и "Роблокс"
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пояснила, что на детскую психику влияют через страх, внушение и манипуляции, неумение отличать виртуальное от реального
Читать полностью