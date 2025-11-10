Дело о хищении 317 млн рублей у Долиной рассмотрят в закрытом режиме

БАЛАШИХА /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области с пятого раза приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной в закрытом режиме, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Уголовное дело провести в закрытом судебном заседании", - огласил решение судья Евгений Паршин.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

По словам одного из участников процесса, никто из фигурантов вину не признает.

В суде стало известно о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством Долиной и ее представителю, однако в настоящее время расследование приостановлено в связи с тем, что не были установлены подозреваемые.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.

