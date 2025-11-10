На дорогах в Бурятии сохраняется сложная обстановка из-за гололеда

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Сложная дорожная обстановка сохраняется на трассах Бурятии из-за гололеда, образующегося после обильного снегопада, и из-за скачков температуры воздуха. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

7 ноября циклон принес в регион сильные снегопады, все это осложнилось тем, что температура днем в центральной части республики держится около нуля градусов, а ночью опускается до минус 15. В Улан-Удэ и пригороде за одни сутки выпало более месячной нормы осадков, с 8 ноября регистрируется увеличение количества ДТП.

"Сложная обстановка зафиксирована на федеральной трассе "Байкал" в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах - на перевалах и подъемах. Однако ограничения движения не вводились, в настоящее время работы по обеспечению бесперебойного движения транспорта продолжаются. Небольшой снег наблюдается в Курумканском и Северо-Байкальском районах, техника в работе, перерывов в движении транспорта нет. Также техника работает в Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах республики", - сообщили в Минтрансе Бурятии.

Всего в расчистке на федеральных и региональных трассах задействовано 108 единиц техники. Дорожники очищают проезжую часть от снега, подсыпают опасные участки - крутые повороты, подъемы и спуски. "Для обеспечения безопасности и непрерывности движения работа ведется круглосуточно", - подчеркнули в министерстве.

В Упрдор "Южный Байкал" подчеркнули, что сложности на трассах возникают у большегрузных автомобилей из западных регионов России и из-за рубежа, водители которых не учитывают местную погоду. "Как правило, именно они не могут преодолеть перевалы, при этом легковые автомобили и небольшие грузовики осуществляли движение беспрепятственно", - отметили в ведомстве.

В Улан-Удэ за минувшие выходные вывезено 1 027 куб. м снега, на дороги высыпано 1 690 тонн песка, сообщил директор Комбината по благоустройству столицы Бурятии Игорь Мункуев. "Работы осложняются большим количеством осадков - 12 мм против нормы ноября в 9 мм и резкими колебаниями температуры - днем до плюс 3 градусов, ночью - до минус 15", - сказал он. На дорогах города работает порядка 90 единиц техники, на уборку выходят более 120 дворников.