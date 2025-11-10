В Дальневосточном студенческом медиафоруме примут участие почти 140 человек

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Около 140 человек станут участниками первого Дальневосточного студенческого медиафорума Ad.forum, который состоится 13-16 ноября, сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель блока продвижения и PR Дарья Селина.

"Участников у нас 137 человек. Это те ребята, которые будут посещать всю образовательную программу в целом: и кейс-чемпионат, и тренинги, и лекции, и всю развлекательную программу. В том числе и дополнительно есть еще слушатели. <…> Их будет порядка 85 человек", - сказала Селина.

Всего было получено более 200 заявок, однако только 137 человек стали полноправными участниками образовательной программы с практической составляющей. По словам Селиной, такое решение было связано с необходимостью обеспечить качественную практику для всех участников. Остальные подавшие заявки переведены в статус слушателей, которые смогут посещать только лекционную часть программы, поскольку, как выяснилось в процессе индивидуального общения с зарегистрировавшимися, именно это и было их основной целью.

"Что касается географии, то, конечно, большая часть - это студенты из Приморья, что было для нас вполне ожидаемо. 84% участников - это приморские студенты. Но, помимо этого, к нам едут ребята из Республики Бурятия, из Иркутской области, из Хабаровского края, из Тюменской, Ульяновской областей, даже из Пермского края и Санкт-Петербурга, что для нас стало большим удивлением на самом деле. И иногородних участников у нас около 15-16%, что действительно подчеркивает межрегиональный характер нашего проекта", - добавила Селина.

Форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета. Руководство форума рассчитывает, что мероприятие станет ежегодным. Помимо образовательной программы запланирована культурная и экскурсионная. Одним из объектов, где для студентов проведут экскурсию, станет региональный информационный центр "ТАСС Дальний Восток".

В один из дней состоится интеллектуальное соревнование, где гости смогут проверить свою эрудицию и креативность в компании коллег. А в завершающий день форума атмосферу творчества и единения поддержит камерный квартирник. Завершится форум ярмаркой вакансий, ориентированной на специалистов медиасферы. Это мероприятие станет практическим мостом между талантами и работодателями: начинающие журналисты, маркетологи, продюсеры и медиаменеджеры смогут пообщаться с представителями компаний и найти подходящие карьерные возможности.