В Смоленской области меры поддержки участников СВО переведут в цифровой формат

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Все региональные меры поддержки для участников специальной военной операции будут переведены в электронный формат до конца года. В настоящий момент 37 из 50 мер поддержки уже можно получить через госуслуги, сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Всего у нас 50 мер поддержки, часть из них - заявительного порядка. И чтобы ребятам это было удобно - мы не можем гонять их по всей области со справками и заявлениями - нами принято решение, что на базе МФЦ или системы госуслуг достаточно подать всего одно заявление, в которое мы уложили 37 из 50 мер поддержки. И до конца этого года мы будем предоставлять все меры поддержки, в том числе через МФЦ и госуслуги", - сообщил Анохин.

По его словам, подать такое заявление может не только сам участник спецоперации, но и его родственник. При этом помощь ветеранам и бойцам является всесторонней - от реабилитации до трудоустройства.

Также Анохин напомнил о реализации региональной кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск". Для ее участи отобраны 26 участников СВО, которые проходят обучение. Сам глава региона также является наставником одного из участников программы.