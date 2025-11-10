В Алчевске ЛНР намерены создать общественно-деловые зоны

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Общественно-деловые зоны намерены создать в Алчевске в ЛНР в рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции муниципалитета. Сценарий развития данных пространств разработали специалисты Единого института пространственного планирования РФ, сообщается в Telegram-канале Минстроя ЛНР.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции территории в границах городского округа Алчевска Луганской Народной Республики предложил мероприятия по развитию общественных пространств. Сценарий развития многофункциональных общественно-деловых зон включает постепенную реструктуризацию городских рынков в западной и юго-восточной частях территории развития, а также размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения", - сказано в сообщении.

Общественно-деловые зоны объединят арт-кластер с творческими пространствами, молодежный центр с лекториями и залами для проведения интерактивных занятий, офисный центр и здание вуза. "Также концепцией предусмотрено формирование лесопарковой зоны с сохранением и обновлением существующего Парка Побед и организацией велопешеходных связей, благоустройство прибрежных территорий, реконструкция существующих парков и скверов", - добавили в региональном Минстрое.

В Минстрое ЛНР подчеркнули, что данный проект позволит создать современные общественные пространства, а также будет способствовать развитию туризма и повышению привлекательности города.