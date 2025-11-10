В Приморье создадут систему отслеживания товаров из РФ для борьбы с подделками

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества вышли с инициативой создания системы отслеживания российских товаров с целью борьбы с подделками российской продукции в Китае, в декабре 2025 года планируется запуск тестового варианта. Об этом сообщила гендиректор компании "Восточный мост", эксперт по трансграничной торговле Евгения Лимонова на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной роли медиаинструментов в развитии экспортного потенциала предприятий Дальнего Востока на рынке КНР.

"Говоря о фейках и подделках, отмечу, что это самый больной вопрос, который у нас есть. Прежде чем расширяться на другие рынки, нужно решить этот вопрос. Есть еще решения от бизнеса. <…> Планируем ввести систему отслеживания товара от производителя до конечного покупателя в Китае. Чтобы они могли проверить в трековой системе, откуда вышел и куда он зашел, и что действительно идет отслеживание на каждой точке позиции доставки товара от производителя к китайскому покупателю. Китайские партнеры нам готовы в этом деле помочь, и такая система обсуждается на уровне правительства, как раз в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края. И со стороны китайцев это обсуждается активно, и я надеюсь, что реализуем и будем активно внедрять. В декабре этого года запустим тестовый вариант", - рассказала она.

По ее словам, через единый цифровой код китайские потребители смогут в реальном времени проверять маршрут и подлинность товара, а производители - продвигать оригинальную продукцию, включая прямые стримы с производства. Лимонова отметила, что проект реализуется при поддержке российских и китайских властей и станет частью электронной торговой площадки.