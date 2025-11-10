Власти Жуковского предупредили о мошеннических чатах от имени медучреждений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти наукограда Жуковский предупредили граждан о новой уловке, которую стали использовать мошенники для выманивания у граждан персональных данных с целью дальнейшего оформления кредитов на имя пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Участились случаи создания фейковых чатов, групп и страниц медицинских учреждений в социальных сетях и мессенджерах, через которые мошенники обращаются с различного рода якобы предложениями по поводу медицинского обслуживания", - сказал собеседник агентства. В частности, отметил он, появление подобных фейковых аккаунтов было зафиксировано от имени Жуковской областной клинической больницы.

"Пользуясь доверием жертвы мошенники проводят якобы "сверку личных данных пациента", выспрашивают номера телефонов и просят подтвердить какие-то операции кодами, присланными по СМС", - предупредил представитель администрации.

В этой связи он напомнил, что сотрудники больницы никогда не спрашивают личные данные пациентов в официальных аккаунтах учреждения, а также не просят подтверждать никакие данных при помощи СМС-кодов. "Каким бы правдоподобным не казался разговор в мессенджере или по телефону, следует немедленно прекратить его, чтобы не попасть на уловки злоумышленников", - заметили в администрации, призвав пользоваться только официальными каналами связи с медицинскими учреждениями не только Жуковского, но и всего региона.