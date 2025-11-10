На Кубани более 300 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

Больше всего соцвыплат предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике

КРАСНОДАР, 10 ноября./ТАСС/. Более 300 молодых семей Краснодарского края получили в 2025 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам.

"Собственное жилье является важной основой стабильности и уверенности в будущем для каждого человека. В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, среди получателей поддержки 139 многодетных семей, на эти цели направлено 805 млн рублей из бюджетов всех уровней. Также 150 семей участников специальной военной операции получили более 242 млн рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей.

Больше всего социальных выплат по краевой госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике, а также в Северском районе. Размер выплаты зависит от норматива стоимости квадратного метра, установленного муниципальным образованием.