В Курской области продадут имущество, возвращенное после вывода из собственности

Вырученные средства пойдут на ремонт первомайского парка в Курске

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области выставят на торги региональное имущество, которое было возвращено после незаконного выведения из собственности и передачи курской корпорации развития. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В июне 2025 года площадь в 1,1 тыс. кв. м и парковочные места на Варшавском шоссе в Москве, ранее незаконно переданные Корпорации развития Курской области (КРКО), которая затем сдала в аренду имущество, возвращены в собственность региона. Ранее Хинштейн сообщил ТАСС, что возбуждено уголовное дело по обращениям курских властей в связи с незаконным выводом из казны региона недвижимости в Москве площадью 1,1 тыс. кв. м, а также пяти гаражных мест в комплексе на Варшавском шоссе. Это имущество, принадлежавшее Курской области, было передано корпорации развития, которая передала в аренду некой фирме.

"Это имущество мы вернули, в том числе с помощью органов прокуратуры, обратно в казну, 1 100 квадратных метров в бизнес-центре на Варшавском шоссе, плюс какое-то количество машин и мест. <…> Наша задача продать его как можно дороже, потому что, откровенно говоря, какой-то потребности в 150 метрах на Варшавском шоссе, которое достаточно далеко от центральной части города, у региона нет. Поэтому средства, которые выручим за продажу этого имущества, <...> дальше предлагаю использовать целевым образом", - сказал он на заседании облправительства.

Врио министра градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области Дмитрий Савин отметил, что сейчас имущество региона проходит оценку и до конца 2025 года будут проведены торги по его продаже.

Вырученные средства, продолжил Хинштейн, пойдут на ремонт первомайского парка в Курске. "Люди, приходящие в парк, будут вспоминать, и мы постараемся им об этом тоже напоминать, как важно бороться за эффективность бюджета", - добавил губернатор региона.