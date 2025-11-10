Умер ученый-правовед Юрий Толстой

Ему было 98 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ученый-правовед, академик РАН Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

"10 ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов на сайте университета, Толстой является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Он преподавал в вузе с 1952 года, среди его учеников были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин, Константин Чуйченко, Александр Коновалов, Дмитрий Козак, Александр Гуцан.

Толстой - автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий.