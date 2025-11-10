Номинантом "Знание. Премия" стал внук де Голля

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль стал одним из номинантов "Знание. Премия". Он представляет Францию в номинации "Иностранный просветитель", сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что общество "Знание" анонсировало шорт-лист награды. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность почетному жюри в Москве.

"В шорт-листе номинации "Иностранный просветитель" четыре зарубежные страны. Впервые за историю награды номинированы участники из Швейцарии, Италии и Чехии. Четвертую страну, Францию, представляет финансист и общественный деятель Пьер де Голль - внук экс-президента Франции Шарля де Голля", - говорится в сообщении.

Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.

"Каждый новый сезон "Знание. Премия" вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей - людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.