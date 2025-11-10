В Алтайском крае открыли транспортную развязку на 70 тыс. автомобилей в сутки

Главная ее особенность - в трехуровневом пересечении потоков

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Новую транспортную развязку, способную пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки, открыли в Барнауле. Строительство объекта обошлось в 2,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Транспортная развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов - крупнейший и уникальный дорожный объект для нашего региона. Главная ее особенность - в трехуровневом пересечении потоков, такой конструктив применяется в Алтайском крае впервые", - отметили в региональном Минтрансе.

Строительство развязки началось в 2023 году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. За это время подрядчики выполнили комплекс работ, включающий сооружение тоннеля, путепровода и организацию кругового движения. Протяженность тоннеля составляет около 500 м, а высота самого глубокого участка достигает 8 м. Для его строительства использовали около 1,5 тыс. тонн арматурных каркасов.

Наземный уровень организован в виде кругового движения, а для движения между шоссе Ленточный Бор и направлением на Рубцовск возведен металлический путепровод длиной 328 м.

Особенностью развязки стало применение демпферной фронтальной системы - первой в Алтайском крае. Она снижает тяжесть последствий при столкновении автомобиля с отбойником. Также установлен шумозащитный экран протяженностью 1,8 км для защиты жилых районов. На всех уровнях развязки сделано освещение, что обеспечит безопасность для водителей.

Общая протяженность дорог и съездов развязки составляет 3,8 км. Ожидается, что объект сможет пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки, улучшая транспортную доступность Барнаула и разгружая подъезды к городу.