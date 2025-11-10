Оверчук осмотрел строительство школы с русским языком обучения в Бишкеке

В учебном заведении сделают также два бассейна, спортивные залы, площадку для игры в футбол

БИШКЕК, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время визита в Бишкек ознакомился с ходом строительства школы с русским языком обучения в рамках соглашения о строительстве российской стороной девяти школ в Киргизии. Строительную площадку также посетил председатель кабинета министров республики Адылбек Касымалиев.

"Мы находимся в Бишкеке для участия в заседании российско-киргизской межправительственной комиссии и воспользовались этой возможностью для того, чтобы заехать на стройку. Здесь буквально на прошлой неделе было развернуто строительство общеобразовательной школы на 1 224 места", - сказал Оверчук журналистам.

Вице-премьер также рассказал об оснащении учебного заведения, отметив, что будущая школа - это "современное, комплексное учреждение".

"Это будет современная школа, оснащенная очень современным актовым залом, планируются два бассейна, планируются спортивные залы, планируется полномасштабная площадка для игры в футбол", - сказал он.

Оверчук добавил, что в рамках соглашения с Киргизией в республике будет построено девять школ. Школа в Бишкеке будет открыта 1 сентября 2027 года.

"Работы будут вестись в три очереди. Вот сейчас как раз первая очередь началась. И мы планируем, что сдача первых трех школ произойдет 1 сентября 2027 года", - сказал он.

Договоренность о строительстве российской стороной по одной школе с русским языком обучения в каждой из семи областей республики, а также в городах Бишкек и Ош была достигнута в ходе визита главы киргизского государства Садыра Жапарова в Москву в феврале 2021 года. 1 сентября 2023 года президент России Владимир Путин и Жапаров по видеосвязи дали старт строительству в Киргизии девяти школ на средства РФ.

В новых школах возможность получать образование на русском языке появится у более 11 тыс. киргизских детей. Обучение будет вестись по комбинированной программе на основе государственных образовательных стандартов Российской Федерации и Киргизской Республики. Выпускники получат два аттестата - российского и киргизского образца, что расширит их возможности для дальнейшего образования.