Комиссия ГД рекомендует лишить неприкосновенности Вороновского

Соответствующее решение было принято единогласно

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендует депутатам дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции "Единая Россия" Анатолия Вороновского. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 10 ноября.

"Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности", - сказал председатель комиссии Отари Аршба, отметив, что решение было принято единогласно.

Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 31 октября генпрокурор Александр Гуцан внес в палату парламента представление о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соответствии с регламентом направил документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.