В Дагестане открыли мемориалы памяти погибших участников СВО

Памятники посвятили Абдулмуслиму Абдулмуслимову и Мухуме Курамагомедову

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 ноября./ТАСС/. Три мемориальные доски памяти погибших участников СВО открыли в дагестанском селе Амуши. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Хунзахского района Дагестана.

"В селе Амуши прошли мероприятия, посвященные памяти наших земляков - Абдулмуслимова Абдулмуслима Гитинамагомедовича и Курамагомедова Мухумы Магомедовича, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга. В их честь на зданиях были открыты мемориальные доски, увековечивающие подвиг героев. Памятные мероприятия посетил глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев",- говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие мемориальных досок стало значимым событием для всего села - знаком глубокого уважения и благодарности тем, кто пожертвовал собой ради безопасности и мира.

Глава района выразил искренние соболезнования родным погибших и подчеркнул, что память о героях будет жить в сердцах людей, а их подвиг станет примером мужества и любви к Родине для будущих поколений, отметили в пресс-службе.