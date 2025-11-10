На востоке Москвы возле станции МЦД-4 Кусково благоустроили территории

В рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортной и функциональной городской среды для местных жителей, организация быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ второго этапа вошла улица Новотетерки", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

"Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12,7 тыс. кв. м, на проезжей части уложили 20,7 тыс. "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для автомобилистов организовали парковки на более чем 390 машино-мест, модернизировали систему освещения - оборудовали около 160 фонарей с энергоэффективными светильниками", - добавил он.

Так, на улице Новотетерки на месте снесенных гаражей появился спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком, площадками для стритбола и волейбола. В ходе работ обустроили почти 18 тыс. кв. м газона, поздней осенью запланирована высадка более 60 деревьев.

Ранее в рамках первого этапа благоустройства обновили улицу 2-ю Владимирскую, по которой проходит путь к станции МЦД-4 Кусково.