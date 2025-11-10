На юго-западе Москвы ликвидировали 30 самостроев

Эти объекты использовались в коммерческих целях под склады

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работы по сносу незаконных построек площадью почти 3,2 тыс. кв. м завершены на юго-западе Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс самовольных строений обнаружили инспекторы контрольного ведомства на улице Поляны в коммунальной зоне "Гавриково". Эти объекты использовались в коммерческих целях под склады.

"30 строений площадью 3 191 кв. м были возведены на территории производственной базы без разрешений и согласований. Постройки на технический и государственный кадастровый учеты не поставлены, их размещение на данном участке земельным договором не предусмотрено", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что объекты обладали признаками самовольной постройки, а правовые основания для нахождения их на данном земельном участке отсутствовали. Поэтому специалисты "Контроля Москвы" приняли меры по освобождению территории и демонтажу комплекса самостроев. Глава инспекции подчеркнул, что самовольные постройки не только портят архитектурный облик города, но и порой небезопасны, так как возводятся в не предназначенных для строительства местах, нарушают технические нормы эксплуатации инженерных сетей, а также препятствуют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Усилия Госинспекции по недвижимости направлены на профилактику и предупреждение правонарушений при использовании объектов недвижимости. С арендаторами и собственниками построек проводится разъяснительная работа, организована их информационно-правовая поддержка, ведется консультационная и обучающая работа. Комплекс таких мер позволяет мотивировать землепользователей соблюдать порядок в имущественно-земельной сфере и не допускать нарушений", - добавил Бобров.

Также в инспекции напомнили, что в Москве работает цифровая платформа "Открытый контроль". Она создана для прозрачного и эффективного диалога бизнеса с контрольными (надзорными) органами. На платформе доступно около 20 сервисов, с помощью которых предприниматели могут проверить свой бизнес на соответствие требованиям закона, предотвратить нарушения законодательства и минимизировать риски в случае проведения проверки.