Мантуров: "Хайтек" позволяет выявлять лучшие профпрактики

В чемпионате принимают участие свыше 500 конкурсантов, а также представители более десятка дружественных государств

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Чемпионат профессионального мастерства "Хайтек" позволяет выявлять и расширять лучше производственные практики, совершенствовать профстандарты и процесс обучения, сообщил в видеообращении к участникам чемпионата "Хайтек: навыки будущего" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Открытие финала чемпионата состоялось в Екатеринбурге.

"Это мероприятие, которое уже в 12-й раз принимает Екатеринбург, является важным элементом в работе по развитию навыков и компетенций сотрудников российских промышленных предприятий. Позволяет выявлять и масштабировать лучшие практики, совершенствовать профессиональные стандарты и образовательные программы", - сказал Мантуров на открытии.

В 2025 году в чемпионате принимают участие свыше 500 конкурсантов со всей страны, а также представители более десятка дружественных государств. Впереди участников жду несколько дней соперничества по четырем десяткам компетенций, "критически необходимых как для текущего производственного процесса, так и для ближайшего будущего высокотехнологичных отраслей", добавил Мантуров.

"Время работает на нашу промышленность. И вот уже те ребята, которые сами были участниками, "рубились" на этих соревнованиях, пытались доказать, что они лучшие, и благодаря этому осваивали какие-то новые компетенции, сейчас они уже наставники на тех предприятиях, которые прислали сюда новые команды", - отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора - министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

Впервые на площадке чемпионата пройдет Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи. Более 300 изобретателей от 12 до 20 лет представят решения реальных задач от промышленных предприятий. По мнению директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александра Вайно, "фестиваль поможет молодым ребятам сделать правильный выбор в своей карьере".

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке крупнейших корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.