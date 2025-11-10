Научный директор РВИО отметил заслуги митрополита Тихона в области истории

По решению Научного совета РВИО митрополит Тихон стал лауреатом исторической премии Российского военно-исторического общества имени Евгения Викторовича Тарле I степени

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Книги и выставки митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) привлекают миллионы людей, а сам он стоит во главе духовного просвещения, основанного на глубоком знании истории. Об этом ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее по решению Научного совета РВИО митрополит Тихон стал лауреатом исторической премии Российского военно-исторического общества имени Евгения Викторовича Тарле I степени.

"Первую степень премии получил владыка Тихон (Шевкунов). О нем можно говорить много и бесконечно - его выставки привлекают миллионы посетителей, его книги читают миллионы людей. Это тот человек, который сегодня стоит во главе, скажем так, духовного просвещения, основанного на глубоком знании нашей истории", - сказал Мягков.

Одной из заслуг митрополита он назвал создание музейного комплекса "Новый Херсонес". "В первую очередь, тот музейный комплекс, который был открыт по его инициативе и его стараниями в новом Херсонесе, где есть и музей истории христианства, и музей античности и Византии, и музей Крыма и Новороссии. Хотя они совсем недавно открыты, их посетили уже миллионы людей, то есть они очень востребованы, интересны и дают большой объем информации и об истории христианства, и о зарождении России, и о героических страницах нашей истории в предыдущих веках и до настоящего времени", - добавил историк.

Мягков также напомнил, что усилиями владыки Тихона подготовлена проходящая в столичном манеже выставка "Великая Победа". "Прямо сейчас идет подготовленная им и российскими учеными выставка в Манеже, посвященная Великой Отечественной войне, где собраны наиболее ценные архивные документы этого периода. А также привезены мощи святителя Луки (Крымского)", - подчеркнул научный директор РВИО.