В Арктической зоне Югры построят семь объектов коммунальной инфраструктуры

На их создание направят почти 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре семь объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры построят на арктических территориях к 2027 году. Об этом сообщила в ходе Дней региона губернатор Руслан Кухарук.

"До 2027 года будет построено еще семь объектов [жилищно-коммунального хозяйства]. На их создание направим почти 1 млрд рублей. Наша главная цель - увеличение доли жителей, обеспеченных качественными коммунальными услугами", - сказал он.

Кухарук отметил, что в ближайшие три года в Арктической зоне региона модернизируют 63 км инженерных сетей. "Наша приоритетная задача в жилищно-коммунальной сфере - обеспечить комфортную, безопасную среду для жизни в таких сложных климатических условиях, как Арктика. Решаем эту задачу, обновляя инженерные сети и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Общая протяженность сетей составляет 850 км. За последние пять лет заменено 52 км, еще 63 км сетей планируем заменить в ближайшие три года", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется расселению аварийного жилья на арктических территориях. "Эта задача актуальна для Березовского района. Благодаря утвержденной адресной программе и согласованному с Фондом развития территории графику мы планируем расселить почти 42 тыс. кв. м аварийного жилья, расположенных на территории данного муниципального образования", - отметил он.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.