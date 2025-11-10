Мантуров: профчемпионаты помогают настраивать инструменты роста труда

Подобные мероприятия также выступают помощниками в проведении среза компетенций

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Чемпионаты профессионального мастерства помогают провести срез компетенций, а также донастроить инструменты повышения производительности труда. Такое мнение высказал в видеообращении к участникам чемпионата "Хайтек: навыки будущего" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Есть направления, особенно актуальные для построения технологического лидерства, в их числе машинное обучение и большие данные, искусственный интеллект и роботизация, квантовые решения и технологии композитов. По этим и другим направлениям чемпионат дает возможность провести своего рода срез компетенции. Это позволяет уточнять акценты в государственной политике развития профессиональных навыков, эффективно донастраивать инструменты повышения производительности труда, анализировать и задействовать опыт наших иностранных гостей", - сказал Мантуров.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке крупнейших корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.