Медведев: на реконструкцию ансамбля в Павловске выделят 3 млрд рублей

Несмотря на согласованные суммы, в плане финансирования "все равно есть о чем говорить", сообщил замглавы Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. На реконструкцию Павловского дворцово-паркового ансамбля выделят 3 млрд рублей до 2028 года. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

"Обсудим с вами финансовую составляющую. По информации Минкультуры, в проекте федерального бюджета для выполнения задач 2026-2028 годов мы планируем выделить 2,5 миллиарда рублей. Вместе со средствами, выделенными в 2024-2025 году, сумма достигает 3 миллиардов", - сообщил Медведев. Он отметил, что, несмотря на согласованные суммы, в плане финансирования "все равно есть о чем говорить", и предложил обсудить все вопросы в рамках заседания попечительского совета.