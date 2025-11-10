Заммэра Москвы Ликсутов напомнил о правилах безопасности в метро

По его словам, если человек оказался на путях и может двигаться - "следует идти к началу платформы, ориентируясь по черно-белой рейке", а также нельзя прикасаться к контактному рельсу и прятаться под платформой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. При падении на пути московского метрополитена пассажирам необходимо сразу идти к началу платформы, не дотрагиваясь до контактного рельса. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов после инцидента с пенсионеркой, толкнувшей на пути станции "Таганская" 13-летнюю девочку.

"Мы уделяем особое внимание безопасности пассажиров. Наши сотрудники всегда готовы помочь и напомнить о простых правилах поведения в транспорте. В метро важно быть особенно внимательными и взрослым, и детям", - сказал Ликсутов.

По его словам, если человек оказался на путях и может двигаться - "следует идти к началу платформы, ориентируясь по черно-белой рейке". "Нельзя прикасаться к контактному рельсу и прятаться под платформой. Если вещь упала на пути - нельзя спускаться за ней самостоятельно. Нужно немедленно сообщить о ней сотруднику метро", - добавил он.

Если потерялся ребенок, он может подойти к сотруднику метро или встать около яркого стикера с надписью "Потерялся? Не уходи!". "На наклейке изображен Метроша - детский персонаж Московского транспорта. На стикеры направлены камеры, дежурный по станции сразу заметит ребенка и придет на помощь, отметил Ликсутов.

По данным СК, 9 ноября пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути. Возбуждено уголовное дело. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.