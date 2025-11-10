В "ЛизаАлерт" назвали тонкий лед главной опасностью для детей зимой

Родители должны поговорить об этом с ними, заявил глава поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главной опасностью для детей во время прогулок в осенне-зимний период является тонкий лед на водоемах. Об этом в интервью ТАСС заявил глава поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Что касается каникул, зимних, осенних, - супер-риск сейчас для детей - это тонкий лед. И об этом все родители прямо сегодня, когда они это услышат, должны поговорить со своими детьми. А потом еще раз завтра, потом послезавтра. Почему происходит бесконечное количество трагедий, связанных с тонким льдом? Потому что дети не знают этого риска", - сказал Сергеев.

Он заметил, что тонкий лед привлекает ребенка тем, что "хрустит, издает всякие звуки".

"Но только ему никто не объяснил, что эта поверхность невероятно опасна и что на ней нельзя находиться ни при каких обстоятельствах. Главная задача родителя и школы - тратить огромные силы в этот период, в период установления холодов, чтобы донести до каждого ребенка, что тонкий лед смертельно опасен", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован 11 ноября.