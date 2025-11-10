Иркутская область предложила 11 месторождений для вхождения в кластер редкоземов

Регион запросил все необходимые документы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. 11 месторождений редкоземельных, редких и цветных металлов предложили в Иркутской области в рамках возможного вхождения региона в Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки редкоземельных металлов. Об этом на международном деловом форуме "Большая Сибирь и Арктика" сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее на встрече секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной перспективам развития кластера, Кобзев заявил, что Приангарье готово участвовать в кластере.

"Недавно мы провели встречу под руководством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Красноярске. Мы тоже предложили 11 месторождений редкоземельных, редких и цветных металлов. <…> Уже обсуждаем, возможно ли войти в этот кластер, <...> куда уже включены Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва", - сказал он.

Кобзев подчеркнул, что регион уже запросил все необходимые документы и высоко оценивает перспективы вождения в кластер. "Сегодня запросили все документы. Я думаю, что [Иркутская область] четвертый регион, который в принципе создаст условия, в том числе для получение тех продуктов высокой переработки, которые сегодня мы закупаем за рубежом", - добавил губернатор.

Ранее Шойгу также заявил, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Ранее сообщалось, что кластер редкоземов, помимо научно-технологического ядра, будет состоять из сырьевой части - перспективных месторождений редкоземов в Восточной Сибири и производственных мощностей по их глубокой переработке, расположенных на территории Красноярского края и Хакасии.

