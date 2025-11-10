Депутат Чепа: отключение интернета во время выборов может быть только временным
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ограничения интернета в случае угрозы выборам в РФ в 2026 году могут носить только временный характер. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации со ссылкой на его слова о том, что Рунет может быть отключен от мировой сети в 2026 году.
"Это не специально и не против кого-то, и не на постоянной основе. Но надо быть готовым к любой [ситуации], потому что это и взлом, это и атаки, и террористические действия. Но никто не собирается отключать интернет, потому что без интернета нам с вами очень трудно представить себе будущее", - сказал Чепа.
По его словам, такие меры, как временные ограничения работы интернета, нужны, чтобы предотвратить более серьезные последствия. "Я не исключаю возможность, если кто-то планирует такую атаку, и террористическую атаку, допустим, возможность организации блэкаута. Спецслужбы работают над этим и надо быть готовым к предпринятию любых мер, чтобы защитить страну от вмешательства противников", - сказал депутат.
Он добавил, что полное отключение интернета создаст серьезные проблемы для людей и организаций. "[Интернет] необходим, он нужен. Но надо быть готовым, что в случае необходимости [его временно отключат]", - заключил Чепа.