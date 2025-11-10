В Екатеринбурге открылось отделение Общества российско-китайской дружбы

Целью площадки назвали расширение связей Свердловской области с провинциями Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы торжественно открылось в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с официальной церемонии. Деятельность площадки будет осуществляться при поддержке правительства Свердловской области и центрального аппарата Общества, ее цель - расширение связей Свердловской области с провинциями Китая.

"Правительство Свердловской области осуществляет последовательную работу по укреплению международных связей с провинциями Китайской Народной Республики: мы реализуем кооперационные проекты с коллегами из провинции Хэйлунцзян и города Харбин, развиваем культурно-гуманитарное партнерство с провинциями Ляонин, Хэнань и Гуандун, налажено взаимодействие между городами, ведется работа по заключению новых соглашений о побратимстве. <…> С Генеральным консульством Китая в городе Екатеринбурге мы ведем совместную работу по сохранению исторической памяти. <…> Искренне надеюсь, что региональное отделение Общества российско-китайской дружбы не только станет участником совместных проектов правительства Свердловской области и Генерального консульства Китая, но и возглавит новые инициативы культурного и гуманитарного взаимодействия нашего региона и провинций Китайской Народной Республики", - поприветствовал гостей министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Работа отделения будет направлена на развитие образовательных, молодежных программ, студенческого обмена, укрепление экономического и научного сотрудничества, поддержку изучения китайского языка. "Между Китаем и Россией постоянно углубляется доверие, практическое сотрудничество получает поступательное и устойчивое развитие, укрепляются культурные и гуманитарные связи двух народов, вековая китайско-российская дружба глубоко вошла в сознание наших народов. <…> Общество российско-китайской дружбы со дня его основания неизменно сохраняет приверженность китайско-российской дружбе и играет важную роль в углублении взаимопонимания наших народов", - сказал и.о. Генерального консула Китая в Екатеринбурге Ван Тун.

На мероприятии также состоялось подписание соглашений о проведении совместных мероприятий Общества с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и с Дворцом молодежи. "За 68 лет своей деятельности Общество стало лидером в развитии публичной и народной дипломатии между Россией и Китаем. <…> В рамках нашей работы мы не только создаем новые отделения, общее число которых уже превысило 30, но и укрепляем существующие. <…> Для повышения эффективности работы в таком важном регионе сегодня мы с радостью приветствуем нового председателя Свердловского отделения и искренне надеемся на плодотворное и успешное сотрудничество в будущем", - отметил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Леонид Петухин.

Общество российско-китайской дружбы было создано в 1957 году.