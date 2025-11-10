Пострадавшие при атаке БПЛА на Саратов находятся в удовлетворительном состоянии

Им оказывают необходимую помощь

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Состояние двух пострадавших при атаке БПЛА на Саратов оценивается как удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Находятся под наблюдением, состояние оценивается как удовлетворительное. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме", - сказали в правительстве.

По информации Минобороны РФ, ночью 8 ноября над Саратовской областью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три украинских беспилотника. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в результате атаки был поврежден один многоквартирный жилой дом - в части квартир выбило окна. Два человека получили травмы средней степени тяжести, их доставили в больницу.