В Тюменской области произошла вспышка инфекции на птицефабрике

Поставки продукции предприятия прекращены

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Вспышка инфекционного заболевания птиц произошла на предприятии в Тюменской области, поставки его продукции прекращены. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены", - говорится в сообщении.

Для недопущения распространения заболевания все особи будут уничтожены. Для минимизации негативного воздействия на население приняты все необходимые меры. Контроль за соблюдением всех требований будут вести специалисты, подчеркнули в инфоцентре.