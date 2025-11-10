В Омской области ветераны СВО разыграют "Кубок мужества" 18-19 ноября

Команды из разных регионов будут состязаться, в частности, в парабоксе, настольном теннисе, пауэрлифтинге и спортивном метании ножей

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль среди ветеранов СВО "Кубок мужества" впервые пройдет в Омске, сообщила пресс-служба регионального Минспорта. Соревнования, которые состоятся 18 и 19 ноября, направлены на социализацию и интеграцию участников боевых действий в мирную жизнь.

"Впервые проводим в Омске фестиваль среди ветеранов СВО. Это крайне важное мероприятие, которое состоится в нашем регионе по инициативе губернатора Виталия Павловича Хоценко. Команды из разных регионов будут состязаться в парабоксе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножей, фехтовании на колясках и гиревом спорте. Последних два вида пройдут в фестивальном формате, поэтому в них могут принять участие все желающие", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника.

Как отметил ветеран СВО, заместитель директора федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Игорь Старовойт, такие мероприятия необходимы для социализации участников боевых действий и их интеграции в мирную жизнь. Также в фестиваль включена просветительская программа, будет проведена встреча с лектором общества "Знание", военкором Алексеем Ивлеевым.