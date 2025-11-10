В Москве на подстанциях и тепловых пунктах появились новые муралы

Художественное оформление объектов было выбрано активными горожанами по итогам конкурса "Стены"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рисунки победителей конкурса граффити "Стены-2024" украсили трансформаторные подстанции ПАО "Россети Московский регион" и центральные тепловые пункты ПАО "МОЭК" в разных округах столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Художественное оформление объектов выбрали активные горожане. <…> В 2025 году конкурс "Стены" прошел в третий раз. Участники прислали 142 макета, из которых только 33 вошли в финал. По итогам голосования на "Активном гражданине" были определены победители, которые смогут реализовать свои работы в 2026 году", - значится в публикации.

Отмечается, что на Абрамцевской улице (дом 1, строение 2) в Северо-Восточном административном округе, где расположена трансформаторная подстанция ПАО "Россети Московский регион", появился мурал с цитатой из песни "Лучший город Земли" и символами столицы. Дом 17а, строение 1 на Севастопольском проспекте в Юго-Западном административном округе - тепловой пункт ПАО "МОЭК" - украсила "Лунная площадь". Художник вдохновился картинами Винсента Ван Гога и использовал его знаменитую технику, изобразив Красную площадь в стиле всемирно известного постимпрессиониста.

Также на тепловом пункте ПАО "МОЭК" на улице Свободы (дом 18, строение 1) в Северо-Западном административном округе теперь изображена "Прогулка на своих двоих" - красота велопрогулки по набережной Москвы подчеркивается яркими цветами в сочетании с геометрическими формами. Мурал "Водная богиня" украсил дом 9а на Алма-Атинской улице в Южном административном округе - это тепловой пункт ПАО "МОЭК".